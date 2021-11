Mats (9) fietst duizenden euro's bij elkaar voor zieke kinderen

De negenjarige Mats den Ouden uit Stampersgat is ernstig ziek geweest. Toen hij beter was wilde hij niets liever dan andere zieke kinderen gaan helpen. Hij werd ambassadeur van Stichting Opkikker. Dit jaar heeft hij 150 kilometer gefietst en daarmee heeft hij bijna 6000 euro opgehaald. Daarom is Mats genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Vader Ivo legt uit: "Mats kreeg toen hij vier was de waterpokken. Maar dat sloeg over op zijn hersenvocht. Daardoor kreeg hij een hersenontsteking. Hij heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen en daarna nog in een revalidatiecentrum. Zitten, lopen, hij moest het allemaal opnieuw leren."

Met een grote glimlach en een helm op zijn hoofd zit Mats op zijn racefiets. Naast hem fietst zijn vader Ivo. Zo reden ze in augustus helemaal van hun woonplaats Stampersgat naar Almere om geld in te zamelen voor Stichting Opkikker. Een tocht van maar liefst 150 kilometer.

Nadat Mats beter was, besloot hij ambassadeur van Stichting Opkikker te worden. Ieder jaar organiseert hij nu een activiteit om geld in te zamelen. "Zo kan ik andere zieke kinderen ook zo'n mooie dag te bezorgen. Ik heb al een keer een kids run georganiseerd en een koffiebarretje gerund. Al het geld dat ik daarmee verdien gaat naar Stiching Opkikker."

Stichting Opkikker was in die tijd een lichtpuntje voor Mats. "Ik kreeg een Opkikkerdag. Toen mocht ik in een Ferrari rijden, met een helikopter meevliegen en konijnen knuffelen."

Vorig jaar kon de actie van Mats niet doorgaan vanwege corona. Daarom wilde hij dit jaar iets extra groots doen. En dus ging hij met zijn vader wekenlang trainen voor een sponsorfietstocht van 150 kilometer. En met succes, want in augustus fietsten vader en zoon samen in drie dagen tijd van hun huis in Stampersgat naar het hoofdkantoor van Stichting Opkikker in Almere.

"De eerste dag was wel zwaar," vertelt Mats. "En de laatste dag regende het. Dat was jammer. Maar ja, daar kan je niks aan doen." Toch lukt het Mats en Ivo om de tocht in drie dagen te volbrengen. Het leverde de stichting ruim 5300 euro op. Later kwam daar via donaties nog 600 euro bij.

Vader Ivo is apetrots op zijn zoon. "Hij doet wel bescheiden, maar het is heel bijzonder wat hij heeft gepresteerd. En dat mag best benoemd worden." Daarom gaf hij Mats op voor de Brabander van het Jaar. En tot hun grote verrassing is hij genomineerd. Met een grote lach zegt Mats: "Ik had het echt niet verwacht, maar ik vind het heel erg leuk." "En of hij nou wint of niet, voor ons is hij al de Brabander van het Jaar," vult Ivo aan.