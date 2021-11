Meiden met een Missie delen cadeautjes uit aan eenzame ouderen

Wachten op privacy instellingen... Hadewych en Pauline brengen cadeautjes rond De Meiden met een Missie hebben al duizenden mondkapjes gemaakt Volgende Vorige vergroot 1/3 Hadewych en Pauline delen cadeautjes uit aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Hadewych den Ridden en Pauline Joosten maken mondkapjes. Van het geld dat ze daarmee verdienen kopen deze 'Meiden met een Missie' cadeautjes voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, of eenzaam zijn. Bijna iedere week gaan ze samen op pad om mensen in de gemeente Moerdijk te verrassen. Daarom zijn zij genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door

Aarzelend doet mevrouw Mak de deur open. Maar als ze Hadewych en Pauline ziet staan, begint ze te stralen. "Kijk eens, we hebben wat voor u," zegt Hadewych. Dankbaar neemt mevrouw Mak een sinterklaaspakketje aan, met daarin pepernoten en een chocoladesint. "Dank je wel, dat vind ik nou zo leuk!" Bijna iedere week gaan Hadewych en Pauline samen op stap om aardigheidjes uit te delen aan mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Ouderen die eenzaam zijn, maar bijvoorbeeld ook aan zorgmedewerkers en aan de brandweer. Meiden met een Missie, noemen ze zichzelf.

"Het maakt niet uit wat voor cadeautje je meeneemt. Aandacht, daar gaat het om."

Het begon allemaal toen vorig jaar de mondkapjes verplicht werden. Omdat die in de winkel destijds duur en moeilijk te krijgen waren, besloten Hadewych en Pauline ze zelf te gaan maken. Daar kwamen zoveel leuke reacties op, dat ze de mondkapjes gingen verkopen. Om de vraag hoeveel ze er de afgelopen tijd al gemaakt hebben, moeten ze lachen. "Wel meer dan 5000." Maar het geld wilden ze niet zelf houden. Pauline: "Nee, daar wilden we wat leuks mee doen voor anderen." Ze besloten iedere week aardigheidjes rond te gaan brengen. "Vooral ouderen zijn eenzaam," legt Hadewych uit. "Die kijken er echt naar uit dat wij langs komen. Het maakt ook niet uit wat we voor cadeautje meenemen. Of het nou een chocoladeletter is of een theepakket, het gaat eigenlijk vooral om de aandacht die ze krijgen." Inmiddels hebben Hadwych en Pauline al meer dan 11.000 cadeautjes uitgedeeld.

"Die meiden zijn goud waard."

Hadewych en Pauline worden in Moerdijk op handen gedragen. Overal waar ze aanbellen, worden ze enthousiast begroet. Pauline: "Ze staan vaak echt al met hun rollator bij de voordeur klaar. We maken ook altijd een praatje. Als je dan een beetje doorvraagt dan komt het eruit. Veel mensen zijn eenzaam en hebben het echt heel pittig." De deur zwaait open en een echtpaar neemt dankbaar een cadeautje aan. Als ze horen dat de meiden genomineerd zijn voor de titel Brabander van het Jaar, zijn ze het daar roerend mee eens. "Wij gaan stemmen hoor. Die meiden zijn goud waard."

