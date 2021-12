Natascha had twee keer kanker en loopt nu Elfstedentocht

Wachten op privacy instellingen... Ondanks blaren stapt Natascha stevig door op de loopband. Volgende Vorige vergroot 1/2 Natascha had twee keer kanker en loopt nu de Elfstedentocht om geld op te halen voor kankerbestrijding

Natascha Smeekens uit Handel kreeg in korte tijd twee keer kanker. Nu ze zich beter voelt, zet ze haar beste beentje voor om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Dat doet ze door de Elfstedentocht op een loopband af te leggen, maar liefst 207 kilometer. Daarom is Natascha in de race voor de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door

In november ging Natascha de uitdaging aan. Soepel bewegen de voeten van Natascha over de loopband. "De eerste kilometer zit erop!" roept ze enthousiast naar haar vrienden. Die zitten aan de bar van café 't Hart aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Handel om haar aanmoedigen. Er klinkt gejuich en applaus. Natascha ging in vier dagen de Elfstedentocht afleggen op een loopband in het café. Het geld dat ze daarmee ophaalde is voor kankerbestrijding. In 2019 werd Natascha maar liefst twee keer in korte tijd getroffen door de ziekte. Natascha: "In mei werd er borstkanker bij mij ontdekt en in september longkanker. Dat was heel heftig. Maar ze waren er gelukkig heel snel bij."

"Ik kan niet zwemmen, dus ga ik de Elfstedentocht gewoon lopen."

Nu het weer beter met haar gaat wil Natascha graag iets terugdoen. "Ik was erg onder de indruk van de actie van Maarten van der Weijden, die de Elfstedentocht zwom. Maar ik kan niet zwemmen, Dus toen dacht ik, dan ga ik 'm gewoon lopen." En dus wandelde ze er op de loopband flink op los, aangespoord door harde muziek en trouwe fans. "Ik vind het zo knap dat ze dit doet en kan," zeggen supporters Thea van der Bijl en Rian Willems. "Doe het maar na, twee soorten kanker overleven en dan 207 kilometer wandelen in vier dagen tijd. Wij zijn mega trots." "Petje af," vult vriendin Paula van Gestel aan.

"Ieder bedrag is goed, want als je niks doet krijgen ze ook niks."

De grote drijfveer van Natascha is geld ophalen. Voor KWF, Stichting VIPE en Inloophuis De Cirkel. "Vooral aan het inloophuis heb ik heel veel gehad toen ik ziek was. Als je daar binnenloopt, ben je even geen patiënt, maar gewoon weer even mens. Dat is zo fijn." Natascha heeft de tocht volbracht en daarmee 2000 euro opgehaald. Daar is ze trots op. "Ieder bedrag is goed, want als je niks doet, krijgen ze ook niks."

