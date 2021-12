Maria Antonietta helpt arme gezinnen aan warme winterkleren

Wachten op privacy instellingen... Maria Antonietta met een tevreden klant Maria Anonietta pakt kledingpakketten in. Volgende Vorige vergroot 1/3 Maria Antonietta zamelt kleding in en verdeelt die onder arme gezinnen

Tilburgers die geen geld hebben voor nieuwe kleren, kunnen terecht bij Maria Antonietta Gallo. Zij zamelt kleding in en verdeelt die onder arme gezinnen. Twee keer per week kunnen mensen kleren halen en brengen. Ze staat altijd voor iedereen klaar en daarom is ze genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar

Stemmen op Maria Antonietta of meer lezen over de andere genomineerden kan op onze speciale stempagina. Tassen vol kleren staan klaar. Iedere dinsdag en donderdag deelt Maria Antonietta vanuit een garagbox in Tilburg jassen, broeken en truien uit aan mensen die die zelf niet kunnen kopen. "Ik ben dit gaan doen, omdat ik het zonde vond om kleding weg te gooien. Dat is ook niet duurzaam. Ik zag dat veel gezinnen om mij heen kleren nodig hadden. Weggooien is voor mij niet logisch, mensen helpen is wel logisch", zegt ze met een lach. Maria Antonietta wordt ook wel de moeder van de Sibeliusflat genoemd. Dat is de flat in Tilburg-Noord waar ze woont. Ze zorgt dat niemand iets te kort komt. Maria Antonietta rommelt wat in de tassen. "Kijk", toont ze trots. "Hier zit allemaal meisjeskleding in. Tweedehands, maar nog mooi. Er zit zelfs een paar nieuwe sokken bij met het prijskaartje er nog aan. Sommige mensen kopen spullen voor ons die wij dan weer weg kunnen geven. Mensen weten dat het goed terecht komt."

"Het is gewoon een topwijf."

Een mevrouw komt handdoeken halen. Als ze van Maria Antonietta een volle doos meekrijgt, steekt ze haar dankbaarheid niet onder stoelen of banken. "Ze staat altijd voor je klaar en je kunt haar alles vragen. Het is gewoon een topwijf!" En zo denken veel mensen erover. Ilke Reijnen is sociaal werker. Ze legt uit: "Ik werk op drie basisscholen in de buurt. Als een kind daar bijvoorbeeld geen winterjas heeft, dan bel ik Maria Antonietta op. Binnen een half uur heeft ze dan twee tassen vol met kleding klaar staan. En dan koopt ze er ook nog van haar eigen geld handschoenen bij omdat ze dat nodig vindt." Mariska Verstappen werkt veel met Maria Antonietta samen. Ze is onder de indruk van haar: "Wat zij doet, is nodig en laagdrempelig. En het komt echt vanuit haar hart."

"Als mensen iets vragen dan probeer ik dat te regelen."

Als mensen spullen komen halen, maken Maria Antonietta en haar vrijwilligers ook altijd even tijd voor een praatje. "Mensen komen niet alleen voor kleding. Ze komen ook hun verhaal doen. Vaak komen ze ook even langs als ze niks nodig hebben. En als ze problemen hebben, dan verwijzen wij ze door naar de hulpverleners waar we korte lijntjes mee hebben." De garagebox komt ondertussen voller en voller te staan. Maria Antonietta legt lachend uit: "Het is begonnen met kleding, maar we doen inmiddels veel meer. We hebben ook schooltassen, soms schoenen en we hebben laatst fietsen aan een school gegeven voor de kinderen die geen goede fiets hebben. Als mensen iets vragen, dan probeer ik dat te regelen, daar doe ik in ieder geval altijd mijn best voor. Dat geeft een goed gevoel."

