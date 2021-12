Charles en Ans zorgen ervoor dat ook arme kinderen een cadeautje krijgen

Ieder kind verdient een cadeautje. Daarom runnen Charles Engelen en Ans van den Broek samen Pompidom SpeelGOED, een winkeltje in Deurne waar gezinnen die weinig te besteden hebben gratis speelgoed uit mogen zoeken. Iedere zondag zetten ze de deuren open. Daarom maken Charles en Ans kans op de titel Brabander van het Jaar.

Ze helpen honderden kinderen aan een gratis cadeautje als ze jarig zijn of naar een kinderfeestje gaan. Ans: "Het raakt mij als kinderen niks hebben. Een verjaardag moet gewoon gevierd worden. Dat is meer dan alleen slingers en ballonnen ophangen, daar hoort een cadeautje bij."

Het idee om speelgoed in te zamelen en weg te geven ontstond vorig jaar. "We deden een oproep via Facebook om speelgoed in te zamelen voor de feestdagen. Nou dat hebben we geweten. Het kwam met bakken tegelijk binnen", vertelt Ans lachend. Charles bouwde stellingen in zijn garage voor al het speelgoed. En zo ontstond het winkeltje van Pompidom SpeelGOED.

Het winkeltje van Charles en Ans is vooral bedoeld voor mensen met een kleine beurs. Maar iedereen is welkom. Charles legt uit: "Het gaat ons ook om duurzaamheid. Door de coronacrisis zitten veel mensen in een grijs gebied, zoals ik dat noem. Die ouders hadden vorig jaar allebei een baan, maar nu niet meer. Vaak verdienen ze nog wel net te veel om subsidie te krijgen. Zij mogen hier ook lekker voor niks komen shoppen." Ans vult aan: "Iedereen die ons nodig heeft is welkom. Van harte welkom zelfs."

Sanne Brouwers komt regelmatig met haar kinderen iets uitzoeken bij Pompidom. "Het is fantastisch hier", vertelt ze. "Ik vind Charles en Ans superhelden. Kijk maar naar de gezichtjes van mijn kinderen." Die staan met een glimlach van oor tot oor speelgoed uit te zoeken.

Sanne is dan ook degene die Charles en Ans heeft opgeven voor de Brabander van het Jaar. Als het duo met de nominatie verrast wordt, springen bij allebei tranen in hun ogen. "Dit hadden we nooit verwacht. Wauw, wat gaaf!"