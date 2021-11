Sylvie maakt pruiken voor de sterren: 'Ik hou van mensen transformeren'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Brabantse ondernemer maakt pruiken voor RTL-programma's

Snorren, wenkbrauwen, toupetjes of gewoon hele pruiken. Niets is pruikenmaker Sylvie Takke uit Rijsbergen te gek. Samen met haar team maakt ze haarstukken voor tv-sterren van RTL.

"Het is een roeping. Ik vind het fascinerend om mensen te kunnen transformeren met behulp van haar", zegt Sylvie terwijl ze in haar atelier gedoneerde vlechten sorteert. De pruikenmaakster doet het werk dan ook al meer dan 25 jaar zonder enige tegenzin.

Ze heeft zojuist de klus voor RTL afgerond waarbij ze onder meer pruiken maakte voor Chantal Janzen in het programma 'Oh wat een jaar'. Inmiddels is ze alweer druk met een nieuwe programmaklus voor het komende seizoen. "Ik ga altijd eerst naar de artiest toe en dan maak ik een mal van het hoofd zodat de pruik precies gaat passen." Sylvie pakt een aantal mallen van de kast. Eén is van Ruben Nicolai de ander is van Chantal. "Maar eerst moet het idee van het programma en hoe iemand eruit moet gaan zien echt helemaal helder zijn. Pas dan ga ik met naald en draad aan de slag."

En dat laatste is een precisiewerkje van jewelste. Haartje voor haartje wordt aan een stukje ondergrond geregen en het is ook al een hele klus om dat haar te vinden. "Ik verzamel al jaren haar dus ik heb inmiddels een behoorlijke voorraad." Toch is niet alle haar geschikt voor elke willekeurige pruik. "In de Aziatische cultuur is doneren van haar heel normaal. Dit haar is dan ook vrij makkelijk te krijgen en is niet zo duur als Europees haar."

Het probleem is dat dat Aziatische haar niet ideaal is als het op verven aankomt. ''Kleuren naar asblond zoals we dat graag in Europa zien om een natuurlijk look te krijgen, is eigenlijk niet te doen met Aziatisch haar." Europeanen doneren minder haar en dat is dus duurder. "Ik overleg altijd met mijn opdrachtgevers. Om het betaalbaar te houden kunnen we altijd synthetisch haar kiezen." Sylvie maakt overigens niet alleen pruiken voor BN'ers, maar ook voor mensen die echt een pruik nodig hebben. "Voor deze groep maak ik vaak pruiken van echt haar. Je moet dan denken aan mensen die ziek zijn maar ook transgenders die niet willen wachten totdat hun eigen haar is gegroeid tot een weelderige bos.''

