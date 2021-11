Stadionspeaker in coronatijd: 'Ik heb mij wel even nutteloos gevoeld'

NAC-omroepster Annie van Hooijdonk (foto: Fanzine De Rat). vergroot

Een doelpunt omroepen in een leeg stadion, het klinkt heel nutteloos. Toch denken de stadionspeakers uit onze provincie daar heel anders over. Zij moeten er juist niet aan denken als er niets meer te horen is na een doelpunt. Maar eerlijk is eerlijk, in een leeg stadion is het toch minder leuk.

Annie van Hooijdonk (NAC Breda)

"Ik voel mij nog net niet nutteloos. Je creëert toch een soort entourage voor de mensen thuis, de spelers en de aanwezige pers en bestuurders. We nemen alleen geen afscheid meer na de wedstrijd. Normaal gesproken roep je dan 'prettig weekend' maar nu gaat gelijk het Bredase volkslied aan." "Leuk is het eigenlijk ook niet meer. Dat komt ook wel door de prestaties op het veld hoor. Of ik ook minder enthousiast ben bij een doelpunt? Zoveel valt er de laatste tijd nou ook niet te juichen. Maar je bent inderdaad wel wat rustiger dan in een vol stadion."

Pim Smolders (Willem II)

"Met publiek heb je als stadionspeaker wel meer adrenaline. Als omroeper ben je dan ook scherper. Nu zonder publiek matig je misschien iets of wat je toon, maar ik ben nog altijd enthousiast. Ik kijk ook altijd uit naar de wedstrijden. Het is een eer dat ik dit mag doen." ''Ik heb mij wel even nutteloos gevoeld, maar je moet eens indenken dat er naast publiek ook geen muziek en stadionspeaker zou zijn. Dan wordt het pas echt een dode bedoeling. Het is aan ons om nog wat meerwaarde te creëren voor de spelers en de mensen thuis."

Jordy Graat (PSV Eindhoven)

"We hebben er bij PSV voor gekozen om mogelijk dezelfde beleving te behouden als met publiek. Het is heel raar als de supporters thuis niets zouden horen na een doelpunt. Het enige wat we nu niet meer doen is het openingspraatje." "Ik ben niet minder enthousiast na een doelpunt, maar indirect doe je het toch op een andere manier. Normaal wil je over het publiek heen en nu is dat wat minder. Ik mis de supporters enorm. Het is een schrale troost dat ik er nog bij mag zijn. Ik probeer mijn beleving zo goed mogelijk over te brengen aan de mensen thuis."

Nol Roeloffzen (RKC Waalwijk)

''We doen eigenlijk niet veel anders dan wanneer er wel publiek is. Het doet niet af van het feit dat ik het heel jammer vindt dat het stadion leeg is. Je kunt je afvragen voor wie ik het nog doe, maar ik bekijk het liever vanaf de andere kant. Wat als ik er niet zou zijn? Dan krijg je wel een hele nare sfeer.'' ''Ik vind het ook nog steeds leuk om te gaan. Gillen deed ik al niet echt bij een doelpunt, hooguit mijn stem verheffen. Dat is nu iets minder, maar doordat ik met nog wat fanatieke medewerkers om mij heen zit ben ik nog steeds enthousiast bij een doelpunt van RKC, al gebeurt dat natuurlijk niet heel vaak."

