PSV wil overwinteren in de Europa League en daar is dit voor nodig

PSV kan na vanavond al uitgeschakeld zijn voor overwintering in de Europa League. Heel waarschijnlijk is dat niet, maar PSV zal nog flink aan de bak moeten, wil het ook na de winterstop actief zijn in de Europa League. Als het aan trainer Roger Schmidt ligt gebeurt dat ook. PSV speelt vanavond thuis tegen Sturm Graz, de hekkensluiter in de poule.

Ook als PSV vanavond gelijkspeelt en Real Sociedad verliest, kunnen de Eindhovenaren straks aan een gelijkspel genoeg hebben. Alleen moet dat gelijkspel 2-2 of hoger zijn. Bij elk ander scenario moet PSV hoe dan ook winnen in San Sebastian.

Om te overwinteren in de Europa League moet PSV dus eerste of tweede worden. Om dit in eigen hand te houden, is het belangrijk dat de Eindhovenaren vanavond in ieder geval niet verliezen van Sturm Graz. Als dat wel gebeurt en Real Sociedad wint van AS Monaco is het einde oefening voor PSV in de Europa League.

Met nog twee wedstrijden te gaan staat PSV op een derde plek in haar poule. Ze heeft één punt minder dan Real Sociedad en drie minder dan koploper AS Monaco.

Om moeilijke berekeningen te voorkomen, moet PSV gewoon twee keer winnen. Dat weet ook trainer Roger Schmidt: “Als we twee keer winnen zijn we door. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat lukt.”

Vooruitkijken naar de andere wedstrijd in de poule wil de trainer dan ook niet. “Wij focussen ons op Graz. Als we winnen spelen we een finale in San Sebastian. Het is dan alleen de vraag of we die finale ook mogen gelijkspelen.”

Op papier lijkt een overwinning tegen Sturm Graz vanavond een formaliteit. In Oostenrijk wonnen de Eindhovenaren al met 1-4 en sinds die overwinning in september wonnen de Oostenrijkers maar één keer. Toch wil de Duitse oefenmeester er niet te makkelijk over denken. “Het was in Graz een makkelijke overwinning op papier, maar in de praktijk hebben we het daar ook een fase moeilijk gehad. Vergeet ook niet dat ze twee weken geleden een punt hebben gepakt op bezoek bij Real Sociedad. Dat is erg knap.”

Een voordeel voor PSV zou kunnen zijn dat Sturm Graz moet winnen willen zij nog kans maken op eventuele overwintering. Maar Schmidt wil daar niet zo zeer naar kijken. "Sturm Graz is sowieso al geen team dat wil verdedigen. Zij spelen juist agressief naar voren. Daarnaast denk ik dat als wij gewoon onze speelstijl volgen we van ze moeten winnen."