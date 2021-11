Verkiezingen: CDA wint in Land van Cuijk en lokale jonkies in Maashorst

In Land van Cuijk kwam bijna 50 procent naar de stembus, in Maashorst ruim 42 procent (foto: Tessel Linders) vergroot

Bij de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe herindelingsgemeente Land van Cuijk is het CDA de grote winnaar geworden. In Maashorst ging de winst naar het lokale Jong Maashorst. Forum voor Democratie deed in beide toekomstige gemeenten voor het eerst mee en lijkt in beide gemeenten met één zetel in de raad te komen..

Maashorst wordt gevormd door Uden en Landerd. Hier kreeg de nieuwe lokale partij Jong Maashorst de meeste stemmen, daarachter komt het CDA. Hier is 42,43 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gekomen. Voorlopige uitslag Maashorst:

Jong Maashorst: 7 zetels

CDA 5 zetels

Voor de Dorpen 3 zetels

VVD 3 zetels

SP 3 zetels

Maashorst Vooruit 3 zetels

Gewoon Uden 2 zetels

Uden plus Landerd 2 zetel

GroenLinks 1 zetel

Forum voor Democratie 1 zetel

PRO Maashorst 1 zetel Land van Cuijk gaat uit Cuijk, Grave, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis bestaan. Het CDA kreeg de meeste stemmen, met een duidelijke nummer twee, Team Lokaal Land van Cuijk. Hier was de opkomst uiteindelijk net iets beter; 49,94 procent. Voorlopige uitslag Land van Cuijk:

CDA 13 zetels

Team Lokaal Land van Cuijk: 8 zetels

Liberaal Land van Cuijk 5 zetels

GroenLinks/PvdA 3 zetels

SP 2 zetels

VVD 2 zetels

D66 2 zetels

Forum voor Democratie 1 zetel

Lokale Partij Grave 1 zetel Dit zijn de voorlopige uitslagen. Maandag worden de definitieve uitslagen officieel bekrachtigd. .Er is nog geen rekening gehouden met voorkeurstemmen en er kunnen nog restzetels verdeeld worden, waardoor de uitslag net iets anders kan uitpakken voor de partijen.

