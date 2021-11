Urenlang problemen op A2 na botsing vijf auto's op A2 richting Utrecht

Ruim twee uur lang waren er donderdagochtend problemen op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Die problemen werden veroorzaakt door een ongeluk bij Waardenburg. Daar botsten rond acht uur vijf auto's op elkaar. Twee rijstroken werden daarop afgesloten.

Door de afsluiting van de rijstroken ontstond een kilometerslange file vanaf Rosmalen. De file was rond kwart over negen twaalf kilometer lang. De ANWB waarschuwde voor meer dan twee uur vertraging. Verkeer kreeg het advies om te rijden via Gorinchem en de A59 en de A27 te nemen. Om halftien donderdagochtend werd de weg weer vrijgegeven.

Eerder op de ochtend waren er ook al grote problemen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Rond zes uur schaarde een auto met aanhanger bij Zaltbommel. Ook daar gingen twee rijstroken dicht, wat ruim een uur vertraging opleverde. Die rijstroken werden rond acht uur donderdagochtend alweer vrijgegeven.

Maandag ook al raak

Het is deze week sowieso vaak raak op de A2. Maandag waren er ook al urenlang problemen op de weg. Toen kantelde op de A2 van Den Bosch naar Utrecht een vrachtwagen die kippen vervoerde en brandde op de A2 van Utrecht naar Den Bosch een vrachtwagen uit.

