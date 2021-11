Twee stropers opgepakt en vier 'lange honden' in beslag genomen

Twee stropers zijn woensdagavond betrapt toen ze met honden bezig waren om op wild te jagen. Dat gebeurde in de omgeving van Aarle-Rixtel. De stropers zijn aangehouden voor wildstroperij. Dat twitterde de politie donderdagochtend.

De stropers maakten gebruik van een speciaal aangepaste auto en zogenaamde 'lange honden'. Dit zijn windhonden die worden gebruikt om hazen of konijnen te achtervolgen en te doden. De politie nam vier van deze honden in beslag. Of de stropers al wat hadden gevangen is niet duidelijk.

Het politieonderzoek loopt nog en ook justitie zal zich nog over de zaak buigen.