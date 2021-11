Ziekenhuizen snijden nu ook in kankerbehandelingen: ‘Kritische fase’

Een volledig tegen het coronavirus ingepakt ambulancechauffeur (archieffoto). vergroot

Een op de vijf ingrepen in de categorie 'kritiek planbare zorg' in de Brabantse ziekenhuizen wordt momenteel uitgesteld. Het gaat onder meer om niertransplantaties en darmkankeroperaties. Door de toename van het aantal coronapatiënten die acuut zorg nodig hebben, wordt ook andere 'gewone zorg' afgeschaald. “Dat vinden wij vreselijk”, zegt Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg in onze provincie.

In totaal wordt nu tussen een kwart en de helft van de ‘gewone ziekenhuiszorg’ afgezegd, laat Berden weten. Het gaat om knie- en heupoperaties, maar sinds kort dus ook om ‘kritiek planbare zorg’. Dit zijn operaties en behandelingen, die binnen zes weken moeten worden uitgevoerd. Anders levert dat gezondheidsschade op. Dit zijn bijvoorbeeld niertransplantaties en chemotherapie. Berden verwacht dat de komende weken nog meer van dit soort ingrepen niet meer doorgaat. “De voorspellingen zijn gewoon slecht. We zien geen stabilisatie en zeker geen daling van de instroom van het aantal zieke coronapatiënten. We verwachten dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen volgende week tussen de tien en twintig procent stijgt.” 500 coronapatiënten

Concreet houdt die voorspelling in dat volgende week bijna 500 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen liggen, van wie 85 op de intensive care (ic). Nu zijn dat er nog 409, van wie 70 op de ic.

Van de veelbesproken ‘code zwart’ is nog geen sprake. Als die wordt bereikt, moeten medisch specialisten kiezen tussen patiënten op basis van overlevingskansen. Dus als het ware tussen leven en dood. Berden: “We zijn nu in een kritische fase aanbeland. Maar code zwart zou echt dramatisch zijn. Dat is een situatie waarbij de zorg die op dat moment acuut nodig is – ook al zetten we alle capaciteit in – niet beschikbaar is.” Triagecommissies

Ziekenhuizen bereiden zich achter de schermen wel voor op die situatie. Protocollen zijn afgestoft en zogenaamde triagecommissies worden in de ziekenhuizen samengesteld. Dit is een aantal artsen met daaromheen een hele schil aan personeel: van mensen die psychologische bijstand verlenen tot aan beveiliging. Berden benadrukt te hopen dat het niet tot ‘code zwart’ komt: “We bereiden het voor maar hopen dat we het uiteindelijk niet te hoeven uit te voeren. Wat mij betreft zijn alle maatregelen geoorloofd om te voorkomen dat we in zo’n situatie terechtkomen.” LEES OOK: Code zwart, hoe ziet dat eruit? Levensverwachting wordt cruciaal

