Typisch tachtig: Philips verdiende kapitalen met de compact disc

De compact disc is een van de grootste commerciële successen van Philips in de jaren tachtig. Het Eindhovense technologiebedrijf verdiende er kapitalen mee. En dat was hard nodig ook, na twee commerciële flops: Video2000 en de beeldplaat. Bij de presentatie van de cd in 1982 moest toenmalig Philips-president Jan Timmer nog behoorlijk aan de bak om de muziekindustrie te overtuigen: "Ik werd weggehoond."

De platenbazen zaten helemaal niet te wachten om afscheid te nemen van de vinyl langspeelplaten en singles. "Die mensen zagen vooral dat je voor de cd allerlei nieuwe fabrieken moest bouwen en investeringen moest doen, terwijl het toch al niet lekker liep in de muziekindustrie", vertelde Jan Timmer eerder.

"Je kon een heel klein tokkeltje op een viool, maar ook het geweld van 75 blazers perfect laten horen"

Philips was ook eigenaar van PolyGram, een van 's werelds grootste muziekuitgevers. Het bedrijf zette volledig in op de cd, vooral met klassieke muziek. "De cd had geen ruis, dus je dynamiek was veel groter. Je kon een heel klein tokkeltje op een viool, maar ook het geweld van 75 blazers perfect laten horen", zei mede-uitvinder Piet Kramer tegen Omroep Brabant. En de verkooptactiek slaagde: liefhebbers van klassieke muziek vielen massaal voor de compact disc, waarna ook de andere muziekuitgevers wel mee moesten met PolyGram. Het leidde daarmee ook het einde in van de vinylplaten, al beginnen ook die vandaag de dag weer hip te worden. Retro.

In het Philips Museum aan de Emmasingel in Eindhoven is uiteraard ook ruimte voor de compact disc. Aan de muur hangt een enorme CD van de Dire Straits, de eerste popband die uitkwam op compact disc. "Die hebben in 1985 een enorme promotietour gehouden. En het was de eerste keer dat er meer dan een miljoen exemplaren van een popband op cd werden verkocht, waarna de hele muziekindustrie echt helemaal overstapte op de cd", vertelt conservator Sergio Derks van het Philips Museum.

De uitvinding van de compact disc is eigenlijk ook een beetje toevallig. Philips had begin jaren tachtig twee heel dure commerciële mislukkingen moeten incasseren. Het eigen Video2000 kon niet concurreren met de Japanse tegenhangers VHS en Betamax. Een van de redenen van het fiasco van Video2000: Philips wilde de naam van het bedrijf niet bezoedelen door porno uit te brengen op de videobanden.

"Een paar techneuten kwamen op het idee om alleen muziek op een beeldplaat te zetten."

Ook de beeldplaat van Philips - in 1978 - was geen succes. De discs waren zo groot als langspeelplaten, maar er kon niet zo veel beeldmateriaal op. Ook waren er maar weinig platenlabels die dingen op beeldplaat uitbrachten. Conservator Derks: "Een paar techneuten van Philips kwamen op het idee om alleen muziek op zo'n beeldplaat te zetten, waardoor de schijf ook veel kleiner werd. En de geluidskwaliteit was superieur. Je kon de cd ook gewoon met je vingers aanraken en het schijfje was veel krasbestendiger dan een grammofoonplaat. Zo ontstond uit die flop dus een van de grootste commerciële successen van Philips in de jaren tachtig." Omroep Brabant radio staat deze week helemaal in het teken van de jaren tachtig.

