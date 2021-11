Vrouw steekt man neer in Hoogerheide, verdachte verstopt zich in auto

Archieffoto. vergroot

Een vrouw (28) uit Polen is woensdagavond aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide aangehouden na een steekpartij in een huis van arbeidsmigranten. Ze had daar een landgenoot gestoken met een mes. Het slachtoffer werd door agenten onder de douche gevonden.

De steekpartij gebeurde rond tien voor negen. In het huis lag een mes met bloed eraan. De verdachte was gevlucht voordat de politie aankwam. Korte tijd later kwam er een tip binnen dat er een auto door de straat reed waar de verdachte in zat. Agenten konden de vrouw aanhouden. De vrouw wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet bekendgemaakt.

