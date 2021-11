Tuincentra en meubelzaken houden hun hart vast: 'Kerstshow is in gevaar'

Tuincentra en meubelzaken kijken met samengeknepen billen vooruit naar de persconferentie van vrijdag. Ze vrezen voor het ergste, want misschien komen de voor hen zo belangrijke kerstshows wel in gevaar door nieuwe coronamaatregelen.

"We kijken met veel spanning naar de persconferentie. Het zou verschrikkelijk zijn voor de branche als we begin december dicht moeten", zegt Bas Coppelmans bezorgd. Tuincentrum Coppelmans heeft winkels in Valkenswaard, Helmond, Deurne, Oirschot, Oisterwijk, Nuenen, Oss en Veldhoven. Bij alle vestigingen zijn kerstshows te zien en die zijn met veel zorg opgetuigd.

Hoewel er nog weinig bekend is over de persconferentie neemt de onrust wel toe bij de ondernemers. De sluiting van niet-essentiële winkels zou het einde kunnen betekenen van de sfeervolle kerstshows.

"Gelukkig zien we dat mensen eerder komen dan vorige jaren", vertelt de directeur. "Vorig jaar moesten we namelijk eerder sluiten dus toen stonden we voor de kerst alle kerstspullen in te pakken. Dat is echt een apart scenario."

Vandaar dat zij maatregelen hebben genomen in de tuincentra. "We hebben spatschermen neergezet en de shows zijn al iets ruimer opgezet. We willen echt voorkomen dat we dicht moeten. Je zit natuurlijk met veel voorraad. Maar het is vooral heel eervol werk om mensen te verrassen met kerstshows", zegt hij.