Do bouwt Roosendaal na in Minecraft: ‘Over het centrum doen we twee jaar'

Door Minecraft ontdekte Do haar passie voor ontwerpen (foto: GeoCraft). vergroot

Regelmatig struint de 17-jarige Do van den Broek door Roosendaal. Niet om te shoppen of een terrasje te pakken, maar om de pleinen en gebouwen zo goed mogelijk in zich op te nemen. Die bouwt ze vervolgens tot in perfectie na in het spel Minecraft. "Aan het station ben ik drie keer opnieuw begonnen."

Zo'n tweeënhalf jaar geleden ontdekte Do een bijzonder project op Minecraft, een spel waarin spelers zelf een stad kunnen bouwen. "Er is een groep, GeoCraft, die probeert stukje bij beetje heel Nederland na te maken", vertelt ze aan ZuidWestTV. Het leek mij gaaf om daar een steentje aan bij te dragen. En dan start ik natuurlijk met Roosendaal, mijn eigen stadje."

"Als iets in werkelijkheid anderhalve meter is, heb je een probleem."

Maar hoe begin je aan zo'n klus? "Ik kies een bepaald stuk waar ik me op ga richten. Denk aan de Oude Markt of het station. Vervolgens pak ik de fiets en probeer ik daar alle afmetingen zo gedetailleerd mogelijk te berekenen." En dan gaat dus ook de rolmaat mee. "Zo ver gaat het soms wel ja", lacht Do. "Maar niet alles lukt precies. In het spel staat ieder blok gelijk aan een meter. Als iets in werkelijkheid anderhalve meter is, heb je dus een probleem."

Na een strenge sollicitatieprocedure werd Do één van Roosendaals virtuele burgemeesters (foto: Nick Kawaler/Parels Roosendaal). vergroot

Toch komt de virtuele versie vaak bijzonder dicht bij de echte gebouwen. "Het meest trots ben ik op het station. Maar daar ben ik dan ook drie keer opnieuw aan begonnen. De kunst is om niets te vergeten. Zo staan bijvoorbeeld alle lantaarnpalen op precies de juiste plek." Dat is trouwens geen klusje van een paar uur. "Het centrum van Roosendaal is nu bijna klaar, maar daar zit al twee jaar werk in."

"Zodra er in het echt iets wordt veranderd, moet ik ook weer aan de bak."

En dan is er nog een uitdaging: "Verbouwingen. Zodra er in het echt iets wordt veranderd, moet ik ook weer aan de bak. Op dit moment zijn we bezig met Rosada, het outlet-winkelcentrum. Tegen de tijd dat het klaar is, beginnen ze daar misschien wel met de uitbreiding. Kunnen we weer verder." Do zegt bewust 'we', want ze staat niet helemaal in haar eentje. "In totaal doen we dit met een man of acht. Samen met twee anderen ben ik de virtuele burgemeester van Roosendaal in Minecraft." Dat klinkt grappig, maar is stiekem een behoorlijk serieuze klus. "Er gaat een sollicitatieprocedure aan vooraf. Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor het naleven van normen en waarden op de server. Dus geen scheldwoorden of gepest, bijvoorbeeld. En daarnaast moeten minder ervaren bouwers ook altijd aan kunnen kloppen voor advies.

"Veel mensen denken dat gamen slecht voor je is."

Voor Do gaat het dus verder dan slechts een spelletje. "Vaak denken mensen dat gamen slecht voor je is. Dat kán het ook zijn, als je echt verslaafd bent. Maar in dit geval is het juist een heel sociaal project. Zeker tijdens de lockdowns was het heel fijn om via de game nog een hoop contact met vrienden te hebben." En dankzij Minecraft ontdekte ze ook haar passie. "Voordat ik eraan begon, wist ik helemaal niet dat ik designen zo leuk vind. Inmiddels weet ik dat ik hier in de toekomst mee verder wil en ben ik begonnen met de opleiding Media Vormgeving. Dat kan een spel dus betekenen voor je leven."

Het raadhuis en de Sint-Janskerk zijn tot in de puntjes nagebouwd (foto: GeoCraft). vergroot

Do Is zelf vooral trots op haar versie van het station (foto: GeoCraft). vergroot

Doordat halve meters niet bestaan in de game, is het soms puzzelen met de verhoudingen (foto: GeoCraft). vergroot

