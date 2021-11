Uitslaande brand in woonboerderij in Someren

Foto: Rob Engelaar/ANP. vergroot

Er woedt een uitslaande brand in een woonboerderij aan de Scheidingsweg in Someren. De boerderij bestaat uit een woongedeelte en een schuur. De brand woedt in de schuur. Er is niemand gewond geraakt.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brand begon rond elf uur. "Het woongedeelte hebben we vooralsnog kunnen behouden. Het lijkt erop dat het vuur niet gaat overslaan", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Er is nog een grootschalig watertransportsysteem onderweg om voor voldoende bluswater te zorgen", laat een woordvoerder van de brandweer weten. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision. vergroot

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision. vergroot

