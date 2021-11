Dealer gepakt in Helmond, huis ligt vol drugs: ‘Twee vliegen in een klap’

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De politie heeft in een huis op de Lithoysenseweg in Helmond een 'bonte verzameling' soft- en harddrugs gevonden. De vondst werd gedaan nadat een 26-jarige man eerder werd opgepakt voor het dealen van drugs. “Twee vliegen in één klap”, zegt de politie.

Bij de aanhouding van de man, afgelopen dinsdag, werden 78 bolletjes cocaïne in zijn kleren gevonden. Volgens de politie reed hij op een gestolen e-bike om de drugs te leveren. “Na onderzoek in de afgelopen tijd hebben we voldoende verdenkingen dat de aangehouden persoon zich bezighield met de handel in drugs. Vermoedelijk hebben we hiermee weer een drugsdealer van straat af”, laat de politie weten. Vuurwerk en drugs

De man werd gelinkt aan een huis aan de Lithoyenseweg in Helmond, daar werden vuurwerk en soft- en harddrugs gevonden. Volgens de politie werd het huis aan de Lithoyenseweg gebruikt voor de opslag en verwerking van drugs. De bewoner van het huis moet nog worden gehoord over zijn rol in de zaak.

