Geen Vélo d'Or voor Harrie Lavreysen en Mathieu van der Poel

Harrie Lavreysen (foto: ANP). vergroot

Harrie Lavreysen en Mathieu van der Poel zijn buiten de prijzen gevallen in de verkiezing voor beste renner van het jaar. De Sloveense tourwinaar Tadej Pogacar won de Vélo d'Or. Lavreysen uit Luyksgestel is onder andere tweevoudig olympisch kampioen en wereldkampioen op de baan. Mathieu van der Poel uit Hoogerheide is wereldkampioen veldrijden, won een Touretappe en reed in het geel.

In totaal waren er twaalf genomineerden voor de Vélo d'Or, een initiatief van het Franse Vélo Magazine. Pogacar won afgelopen seizoen voor de tweede keer op rij de Tour de France en de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Op de wegwedstrijd van de Olympische Spelen van Tokio greep hij het brons. Pogacar volgt zijn landgenoot Primoz Roglic op, die als tweede eindigde. De Vélo d'Or bestaat sinds 1992 en nog nooit won een Nederlandse renner.

