Overkapping van 600 meter houdt reizigers droog bij Eindhoven Airport

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Eindhoven Airport heeft voor de reizigers een overkapping gekregen.

Een langgekoesterde wens is eindelijk uitgekomen: bij Eindhoven Airport is er voor de reizigers een overkapping gekomen. Tijdens het wachten om je vliegtuig in te gaan, sta je niet meer vol in de regen, sneeuw of hete zon.

Ook reizigers die net geland zijn, kunnen nu droog naar de bagagehal lopen. In 1984 werd Eindhoven Airport officieel geopend. Al die jaren moesten reizigers buiten staan wachten vlak voordat ze het vliegtuig instapten. Soms wel een kwartier tot twintig minuten. Reizigers reageren enthousiast. “Dit is een hele vooruitgang. Het werd tijd. Het is niet fijn om hier twintig minuten in de regen te staan. Ik heb dat wel eens meegemaakt”, zegt Tim opgelucht. “O wat mooi”, roept een vrouw als ze net uit het vliegtuig komt.

"We groeien niet meer, maar we blijven investeren in kwaliteit."

De overkapping is 600 meter lang. Het vergde wat aanpassing van de bouwvakkers want overdag is het regelmatig een komen en gaan van vliegtuigen en reizigers. “Er is alleen ’s nachts gewerkt. Dan hebben we geen passagiers hier”, zegt woordvoerder Judith de Roy. Waarom het 37 jaar heeft geduurd voordat de overkapping er kwam heeft volgens haar een reden. “Eindhoven Airport is steeds bezig geweest om nieuwe kwaliteitsslagen te maken. We groeien nu niet meer, maar we blijven investeren in kwaliteit. Dit was de volgende stap. Het is comfort voor de reizigers.”

"Je weet dat je in Eindhoven bent als je hier landt.”

Echt helemaal droog bij het vliegtuig komen gaat bij regen toch wat lastig blijven. Het allerlaatste stukje van de overkapping naar het vliegtuig toe is zonder overkapping en daar staan de reizigers bij de trap te wachten. "We hebben ook geen slurven en die gaan er ook niet komen." In de overkapping zijn afbeeldingen verwerkt die met de regio te maken hebben. Tijdens het wachten hebben de reizigers zo ook nog wat te zien. Het is volgens De Roy een kennismaking met de Brainportregio. “Je ziet hoogtepunten en iconen zoals van Gogh en PSV. Ook zie je de gloeilamp, de Lightyear, het cassettebandje en het Evoluon. Je weet dat je in Eindhoven bent als je hier landt.”

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.