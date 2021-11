Ook arme kinderen verdienen een Sinterklaascadeautje: 'Al maanden op zoek'

Een goedgevulde kraam op de sinterklaasspeelgoedbeurs van Quiet Community en Hartverwarmend Roosendaal vergroot

Alleen al in Roosendaal krijgen ieder jaar vierduizend kinderen niets in hun schoen. Voor ouders die moeilijk rond kunnen komen, is het moeilijk uit te leggen waarom er niets bij de schoorsteen ligt. Dat merkt ook Wendy Vermeulen. “Mijn zoontje van zes gelooft er heilig in.” De alleenstaande moeder is al sinds de zomervakantie bezig om cadeautjes bij elkaar te sprokkelen.

Niek de Bruijn Geschreven door

De armoedebestrijders van Quiet Community Roosendaal en Hartverwarmend Roosendaal houden daarom een speelgoedbeurs in een leegstaande winkel aan het Roselaarplein, waar ouders die het niet breed hebben gratis wat mogen uitzoeken. Zo krijgen arme kinderen ook iets tijdens Pakjesavond. Karin Bruijnincx van Quiet: “Het moet niet zo zijn dat ze na 5 december op school komen en niks kunnen laten zien.” “Het doet pijn als je niet het geld hebt om je kind te geven wat bovenaan zijn of haar verlanglijstje staat”, zegt haar collega Christa Spijkers. “Hopelijk kunnen wij bijdragen aan heel veel blije gezichtjes op Pakjesavond.” Dankzij de speelgoedbeurs kan Wendy haar zoontje nu wat extra’s geven. Inmiddels is ze goed geslaagd, met wat spelletjes en een Playmobilset. “Ik heb het liefst de zakken op tafel, met heel veel pakjes!”

Met een stempelkaart onder haar arm fotografeert een vrouw de buit die ze heeft verzameld. vergroot

Een wat oudere vrouw loopt ondertussen rond met een Harry Potter LEGO-set, een gezelschapsspel en een Spiderman-actiefiguur. Via WhatsApp stuurt ze foto’s van haar buit naar een vriendin. “Zij heeft weinig te besteden voor haar zoontje.” Ze bestudeert de kraam met puzzels, waar een vrijwilliger haar te hulp schiet. “Vindt hij Cars leuk?”, vraagt ze met een doos in haar handen. “Duizend stukjes”, lacht de vrouw. “Dat is wel een grote uitdaging voor een kind van zeven!” Leden van de Quiet Community mogen gratis voor vijftien euro aan speelgoed uitzoeken. Op een stempelkaart wordt bijgehouden hoever ze zijn. Anderen moeten gewoon betalen. Het geld dat hiermee wordt opgehaald, wordt gebruikt voor een kerstactie voor eenzame ouderen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.