Nieuwe foto's watersnoodramp in Drimmelen ontdekt

Uit een erfenis zijn 24 nog niet bekende foto's ontdekt van de watersnoodramp in West-Brabant, in 1953. De beelden zijn van Albert Weijenberg uit Apeldoorn. Hij was hier destijds in West-Brabant als dienstplichtig militair ingezet om hulp te verlenen aan de duizenden mensen die werden verrast door de verwoestende kracht van het binnengestroomde zeewater. De foto's zijn toegevoegd aan de collectie van het Regionaal Archief in Tilburg.

Teuntje van de Wouw, projectleider Beeld en Geluid bij Regionaal Archief Tilburg, is blij met de unieke beelden. "Ze laten onder andere de verwoestingen zien in Sint Philipsland, Klundert, Hoge - en Lage Zwaluwe. De verwoestende kracht van de natuur maakt indruk en mag nooit vergeten worden."

De bijzondere beelden zijn vanaf nu online beschikbaar voor iedereen. De foto’s werden geschonken aan de gemeente Drimmelen, één van de twaalf gemeenten uit het werkgebied van het Regionaal Archief. De foto’s tonen onder andere de verwoestingen in Klundert. Midden in de nacht braken daar de dijken, waardoor een gezin van negen de dood vond. Daarnaast was de materiële schade in het dorp groot. Op een foto van de ondergelopen Mauritsweg is tussen de verwoestingen op de achtergrond nog net het zeventiende-eeuwse stadhuis te herkennen.

Een andere zwaar getroffen plaats was Lage Zwaluwe. De foto van twee militairen in een bootje behoeft weinig uitleg. Het dorp is volledig ondergelopen en een scheve lantaarnpaal herinnert aan het feit dat hier eigenlijk een straat loopt. Hoewel de beelden uit de schenking met name de verwoesting tonen, geven ze ook een beeld van hoop. Zoals de hulp van de militairen in Lage Zwaluwe, of Franse troepen die helpen met het plaatsen van zandzakken. Daarnaast werden helikopters ingezet om de afgesloten delen van het rampgebied te bereiken.

