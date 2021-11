Ché Nunnely niet in paniek na mindere reeks: 'We moeten in onszelf geloven'

Ché Nunnely snapt dat supporters zich zorgen maken. De Willem II-aanvaller zelf doet dat echter niet. Ondanks een mindere reeks wedstrijden is de goedlachse aanvaller vol vertrouwen. Zaterdagavond hoopt hij net als iedere Tilburgse fan vurig op drie punten tegen Go Ahead Eagles, want naast een stap op de ranglijst is winst vooral goed voor 'het gevoel'.

Dat supporters zorgen hebben is in de ogen van Nunnely niet gek. "We hebben nog genoeg punten, staan ook nog aardig hoog. Ik snap dat iedereen de winst wil zien. Zeker na Heerenveen, dat was een wedstrijd waarin we de punten moesten pakken. Maar je moet sowieso niet te snel naar beneden kijken. We moeten in onszelf geloven."

"Ook als je deze wedstrijd verliest is er helemaal niks aan de hand", zegt Nunnely over de toenemende druk na zes competitiewedstrijden zonder overwinning. "Iedereen snakt naar de winst. Je zit er weer wat lekkerder in en je kunt dan naar boven kijken. We hikken er nu ook wel tegenaan. Het zou ook goed zijn voor het gevoel."

Zo'n slechte reeks knaagt niet aan het vertrouwen van Nunnely. "Als je geen vertrouwen hebt, kun je beter niet voetballen. Toch? Ik wil niet zeggen dat het niks met ons doet, maar we moeten ook niet te negatief doen. We moeten ook niet te snel conclusies trekken. Als je een paar wedstrijden verliest, is het niet zo dat het hele jaar slecht is. Binnen de kortste keren kan er een omslag komen. Iedereen is zich ervan bewust dat er punten gepakt moeten worden, dat gaan we nu gewoon proberen."

Nunnely straalt vertrouwen uit. Op het veld, maar ook ernaast. Hoewel hij positief is, kijkt hij ook kritisch naar het spel van zijn ploeg én zichzelf. Een dag na het duel in Heerenveen sprak de selectie open en eerlijk met elkaar. "Soms is dat lastig. Eerlijkheid is niet echt wat je altijd wil horen. Maar als je zulke wedstrijden verliest, moet je kijken waar het aan ligt. Iedereen moet ook naar zichzelf kijken. En uiteindelijk probeer je zo goed te spelen dat ze geen kritiek kunnen geven."