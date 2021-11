Ernstig ongeluk in Beers: agenten in burger raken gewond

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bij een ongeluk op de Millseweg in Beers zijn donderdagmiddag rond vier uur twee inzittenden van een auto gewond geraakt

Bij een ongeluk op de Millseweg in Beers zijn donderdagmiddag rond vier uur twee inzittenden van een auto gewond geraakt. Het gaat om twee agenten die in een onopvallende auto reden, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. De auto waarin zij reden, raakte bij een uitwijkmanoeuvre van de weg en belandde vervolgens op zijn kant in de sloot naast de weg.

Sandra Kagie Geschreven door

De agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren op dat moment aanspreekbaar. Het duo was niet op weg naar een specifieke melding, geeft de woordvoerder aan. Ze reden volgens haar met 'gewone snelheid, zonder toeters en bellen' op de Millseweg toen ze moesten uitwijken voor een andere auto.

Foto: SK-Media / SQ Vision. vergroot

