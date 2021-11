Paus gaat Osse priester en verzetsheld Titus Brandsma heilig verklaren

Priester en verzetsheld Titus Brandsma, die een groot deel van zijn leven in Oss woonde en werkte, wordt heilig verklaard. Paus Franciscus neemt het advies van de Congregatie voor Heiligverklaringen over.

Eerder dit jaar erkende het Vaticaan een wonder dat wordt toegeschreven aan Brandsma: de genezing van pater Michael Driscoll. In 2004 werd bij de Amerikaan een agressieve vorm van huidkanker vastgesteld. Hij genas nadat hij dagelijks een kledingstuk van Brandsma tegen zijn hoofd hield. Artsen konden de genezing niet verklaren.

Brandsma heeft een grote rol gespeeld in Oss. In 2015 werd hij postuum benoemd tot ereburger van de stad Oss, waar hij naamgever is van onder meer een parochie, scoutingclub en een straat. Hij stond in 1923 ook aan de basis van de oprichting van het Carmelcollege, dat later de naam Titus Brandsmalyceum kreeg.

Brandsma, geboren in Friesland in 1881, was een theoloog, journalist en auteur die zich krachtig verzette en zich ook uitsprak tegen de anti-Joodse wetten die de nazi's voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland hadden aangenomen. Hij werd in 1942 gearresteerd omdat hij langs de redacties van katholieke dagbladen trok om die redacties te stimuleren geen nazipropaganda te publiceren. De priester overleed op 26 juli 1942 in het concentratiekamp Dachau.

In 1985 werd Brandsma door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. De Poolse paus zei dat Brandsma 'haat met liefde beantwoordde'. In veel Nederlandse plaatsen zijn er kerken, scholen en straten vernoemd naar Brandsma. Zo kent Boxmeer een Titus Brandsmaplein met een gedenksteen ter nagedachtenis aan de pater. In de St. Petrusbasiliek in het dorp staat een buste van hem. Brandsma deed in 1898 zijn intrede in het Carmelietenklooster in Boxmeer, waar hij de kloosternaam Titus kreeg. Hij zou er jarenlang studeren en wonen.