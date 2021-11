Zwaargewonde man gevonden bij ingang Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

Bij de ingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is vrijdagochtend een zwaargewonde man gevonden. Dat laat de politie vrijdagochtend weten. Volgens een omstander is er bij de ingang een bloedspoor te zien.

Na de melding zette de politie de hoofdingang af voor nader onderzoek. Het is onduidelijk of de man voor het ziekenhuis gewond is geraakt of dat het slachtoffer door anderen bij het ziekenhuis is afgezet. "Het is nog te vroeg om te zeggen wat er precies is gebeurd. Dat moet het onderzoek uitwijzen."

De hoofdingang is voor bezoekers afgesloten. Zij moeten via een andere ingang naar binnen.