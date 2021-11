Wolf slaat opnieuw toe in Nieuw-Vossemeer: 'Het is een regelrechte ramp'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Wolf jaagt op schapen in Nieuw-Vossemeer

De wolf die al enkele dagen in de omgeving van Nieuw-Vossemeer rondloopt heeft afgelopen nacht opnieuw toegeslagen. Bij een schapenhouder aan de Zeeweg beet de wolf drie schapen dood en verwondde enkele andere schapen. "Het is een ramp als de wolf hier in de omgeving blijft", zegt Henk van Meel. Samen met zijn zoon Anton heeft hij meerdere kuddes schapen.

Ook schapenhouder Johan van den Bosch kreeg weer bezoek van de wolf. Dit keer is het bij enkele gewonde schapen gebleven. De afgelopen dagen werden er bij hem in totaal al twaalf schapen doodgebeten. Nek en lies

De wolf zou na middernacht hebben toegeslagen bij de kudde van Henk van Meel. "Twee schapen zijn doodgebeten door de wolf. Ze zijn in de nek en lies aangevallen. Een van de gewonde schapen is inmiddels ook overleden. Hier ben ik niet blij mee", vertelt hij. "Gelukkig stonden er maar 55 schapen in de wei waar de wolf doorheen is gekomen. Anders waren meer schapen gedood. Aan de andere kant van de dijk graast een kudde van meer dan honderd schapen." Van Meel ziet het somber in. "Vorig jaar hebben we ook een wolf in deze omgeving gehad. Toen is die al vrij snel verder getrokken. Nu zit hij al drie dagen in deze omgeving. Het is een regelrechte ramp als hij hier blijft. Niets houdt de wolf tegen." LEES OOK: Wolf richt twee keer bloedbad aan in dezelfde wei: 14 schapen dood

