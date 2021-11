Wereldkampioen Jeffrey Herlings krijgt opnieuw ereprijs

Jeffrey Herlings wint Hans de Beaufort-beker. vergroot

Wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings is onderscheiden met de Hans de Beaufort-beker, de belangrijkste prijs in de Nederlandse motorsport. Het is de vierde keer dat de crosser uit Oploo de beker wint. "Het is altijd weer bijzonder."

Herlings won dit jaar zijn tweede wereldtitel in de MXGP. Na het kampioenschap in 2018 was hij door zware blessures twee seizoenen kansloos voor de titel. "Het was een zwaar seizoen, maar met een wereldtitel en met deze beker, ook heel mooi." Hij kreeg de Hans de Beaufort-beker uit handen van Frits van Eerd, topman van supermarkt Jumbo en sponsor van Herlings. "Jouw strijdkracht kent geen grenzen. Je bent een groot kampioen en een waardig winnaar van deze belangrijke prijs."

De Hans de Beaufort-beker is vernoemd naar een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog die rijdend op zijn motor zijn leven riskeerde voor anderen. De beker wordt sinds 1947 uitgereikt in jaren dat een Nederlandse motorsporter een prestatie van wereldformaat levert en een ambassadeur voor de sport is. Herlings won de beker eerder in 2015, 2016 en 2018. Voormalig wereldkampioen zijspancross Daniël Willemsen won de beker vijf keer. LEES OOK: 'Echte lefgozer' Jeffrey Herlings oogst lof met WK-titel

