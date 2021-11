'Om vijf uur sluiten, betekent helemaal dicht', denken theaterdirecteuren

Theaterdirecteuren snappen dat een avondlockdown nodig is om de besmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen. Toch zijn ze het ook over één punt eens: "Om vijf uur sluiten betekent in principe helemaal sluiten." En dat is een flinke tegenslag voor de theaters, zeker met de decembermaand in het verschiet.

De kans is groot dat de cultuursector dan net als de horeca, niet-essentiële winkels, doorstroomlocaties en de amateursport om vijf uur moet sluiten. Over een aanpassing in de capaciteit van de theaters is nog niets bekend.

De theaters werden de laatste weken nog gespaard in het maatregelenpakket van het kabinet. Toch komt daar vanaf zondag waarschijnlijk een einde aan. Vrijdagavond om zeven uur is er een nieuwe coronapersconferentie van het kabinet, waarin strengere maatregelen worden aangekondigd.

"Ik heb er begrip voor dat er maatregelen komen want we willen niet in een code zwart terechtkomen. Al raakt een sluitingstijd om vijf uur ons wel diep in de theaterbranche", zegt Coen Bais, directeur van Theater de Lievekamp in Oss. "Op dat tijdstip sluiten, betekent in principe helemaal sluiten."

"We hebben wel wat voorstellingen in de middag maar het grootste deel vindt natuurlijk in de avond plaats", zegt hij. "Ik vraag me daarom af of ze theaters niet beter helemaal kunnen sluiten. Of we moeten avondvoorstellingen naar de middag kunnen verschuiven, maar daarbij ben ik ook bang om publiek te verliezen."