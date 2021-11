Mysterieus wit goedje in het water zorgt voor schuimwolken op de A58

Waar het schuim vandaan komt, is nog een groot raadsel (foto: SQ Vision/Christian Traets). Foto: SQ Vision/Christian Traets Foto: SQ Vision/Christian Traets Foto: SQ Vision/Christian Traets Foto: SQ Vision/Christian Traets Volgende Vorige vergroot 1/5 Waar het schuim vandaan komt, is nog een groot raadsel (foto: SQ Vision/Christian Traets).

Een opmerkelijk tafereel aan de Ettenseweg in Roosendaal. Daar was vrijdagmiddag een beekje volledig gevuld met wit schuim. Hoe het daar is gekomen, is een raadsel.

Het lijkt erop dat het witte spul een soort zeep is, meldt ZuidWest TV. Door de wind vlogen er al gauw stukken schuim over de Ettenseweg en de A58. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is de maximumsnelheid daar tijdelijk teruggebracht van 100 naar 70 kilometer per uur. Waterkanon

Inmiddels zijn de brandweer, Rijkswaterstaat en Brabant Water aanwezig. Er wordt nu een waterkanon ingezet, om ervoor te zorgen dat er niet nog meer zeepwolken over de weg gaan. Waar het schuim vandaan komt, is een mysterie. Mogelijk is het spul daar geloosd, maar ook dat wordt nog onderzocht.

