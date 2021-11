Wateroverlast door hoosbuien verleden tijd dankzij 'reuzenkelders'

De gemeente Geldrop-Mierlo gaat de strijd aan met wateroverlast. De laatste jaren zorgden stortregens regelmatig voor flink wat wateroverlast. Dit water wil de gemeente nu op gaan vangen in nieuwe reuzenkelders en opslagvijvers.

Dammetjes bouwen, emmertjes vullen en dweilen, vooral 'met de kraan open'. Daar zijn veel inwoners van Geldrop-Mierlo aardig bedreven in geraakt de laatste jaren. Als het water weer eens met bakken uit de hemel kwam, wisten ze al hoe laat het was.

Zandzakken

"Iedereen uit deze straat heeft een paar zandzakken en een plank in de buurt staan om de boel te barricaderen", vertelt Albert Essing aan Studio040. "Daar houden we het eerste water wel mee tegen om zo wat tijd te winnen om binnen alles in veiligheid te brengen. Maar uiteindelijk liep het dan vaak alsnog naar binnen."

Twee jaar geleden had de gemeente al een opslagvijver geplaatst. Deze kuil was zo'n tien bij tien meter. Maar het effect hiervan was niet groot, omdat de buien te heftig waren.

Waterberginskelders en opslagvijvers

Om de lager gelegen huizen voortaan tegen het water te beschermen trekt te gemeente nu 3 miljoen euro uit. Dit geld wordt gebruikt voor negen waterbergingskelders en opslagvijvers, waarin bij elkaar 2700 kuub water kan worden opgevangen.

De eerste daarvan wordt nu gebouwd op de Parallelweg. Een kuil van maar liefst 55 meter lengte, vier meter breedte en een diepte van nog eens vier meter. Kosten: drie ton. "Veel geld", geeft projectleider Rob Elemans toe. "Maar de schade van al dat wateroverlast kostte de gemeente ook veel geld."

Rond kerst verwachten ze met de eerste kelder klaar te zijn. In het nieuwe jaar gaat het project verder.