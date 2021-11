Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Mohammed en Jamila zorgden al voor 44 (!) pleegkinderen

Pleegouders Mohammed en Jamila Yaqini kregen steeds vaker de vraag of ze ruimte hadden om nog meer kinderen op te vangen. Dat wilden ze wel, maar hun rijtjeshuis in Breda was met meerdere pleegkinderen en ook nog drie dochters al behoorlijk gevuld. De oplossing kwam toen het huis naast hen vrijkwam. Door de twee samen te voegen ontstond het gezinshuis El Noor, dat finalist is voor de Brabantse Stijlprijs voor nieuwe en originele woonvormen.

“Er is een groot tekort aan islamitische pleeggezinnen”, weet Mohammed. Daarom komen er bij hen vooral moslimkinderen, hoewel ze openstaan voor iedereen. Net als Jamila heeft hij een achtergrond als pedagogisch groepsmedewerker. Zo kwamen in 2006 de eerste pleegkinderen bij hen in huis. “Ik werkte bij de crisisopvang van Stichting Juzt. Drie zusjes uit een gezin vroegen of ze bij ons mochten komen wonen. Mijn oudste dochter vond dat eerst wel moeilijk, maar na verloop van tijd ging het gemakkelijker. De meisjes zijn uiteindelijk twee jaar bij ons gebleven totdat ze weer terug konden naar hun moeder.”

“Ieder kind heeft zijn eigen kamer.”

“Als er problemen ontstaan in een gezin waardoor kinderen tijdelijk ergens anders moeten wonen, is het beter als broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven", zegt Mohammed. "Veel pleeggezinnen hebben daar geen ruimte voor, maar wij nu wel.” Dat werd mogelijk omdat het pleegouderpaar van woonstichting Alwel toestemming kreeg om ook het huis naast hen te huren en er met wat flinke verbouwingen een groot gezinshuis van te maken. Daar wonen ze nu met negen pleegkinderen. “Ieder kind heeft zijn eigen kamer”, zegt Mohammed trots.

“Als we uitgenodigd worden voor een verjaardag, gaan we met zijn allen."

“We proberen zoveel mogelijk een gewone gezinssituatie aan te houden”, legt Jamila uit. “Dus als we uitgenodigd worden voor een verjaardag, gaan we met zijn allen. En we gaan ook samen op vakantie.” Dankzij een strenge, vaste structuur verlopen de dagen in gezinshuis El Noor volgens Jamila heel rustig. “De kinderen hebben hun school, huiswerk, sport en andere activiteiten en na acht uur ’s avonds is iedereen op zijn eigen kamer. Dan hebben wij tijd voor elkaar.”

“We zien de pleegkinderen als onze eigen kinderen."

De 44 kinderen die ze in de loop van al die jaren hebben opgevangen, gingen zodra het kon bijna allemaal weer terug naar huis. “Daarom vinden we het ook heel belangrijk dat ze contact blijven houden met hun eigen netwerk”, benadrukt Mohammed. “Dat maakt het thuiskomen veel makkelijker.” “We doen wel heel veel, maar we beschouwen dit niet als werk”, zegt hij. “We zien de pleegkinderen als onze eigen kinderen en vooral: we doen het vanuit ons hart.” Gezinshuis El Noor maakt kans op de Brabantse Stijlprijs 2021. De winnaar wordt op 8 december bekendgemaakt. Stemmen kan tot en met vrijdag 3 december.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.