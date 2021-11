Man uit Geldrop leidde drugsbende en wordt opgepakt in Panama

Archieffoto. vergroot

Een 56-jarige man uit Geldrop die in 2019 is veroordeeld tot acht jaar cel voor grootschalige handel in harddrugs, is op 4 november aangehouden in Panama. Vrijdag is hij overgebracht naar Nederland en in de cel gezet. Hij zou in Nederland een drugsbende hebben geleid, stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Ron Vorstermans Geschreven door

De rechtbank had de man medio 2019 op vrije voeten gesteld, in afwachting van zijn proces, onder de voorwaarde dat hij zich zou melden. De man vluchtte echter naar het buitenland. Grote politieactie

Volgens het Openbaar Ministerie leidde de man een drugsbende die tijdens een grote politieactie op 31 januari 2018 werd opgerold. Er werden destijds invallen gedaan in woningen en loodsen in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland, waarbij meerdere verdachten werden aangehouden. De rechtbank veroordeelde de man en zijn medeverdachten in november 2019. De zaak loopt momenteel in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Volgens het OM kon de veronderstelde bendeleider dankzij nauwe samenwerking met Interpol in Panama worden getraceerd. De Panamese autoriteiten hebben hem vervolgens uitgeleverd aan Nederland. LEES OOK: Grote drugsactie van de politie, vier mannen uit Geldrop opgepakt

