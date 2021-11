Wonen als een baron in een rijksmonument: dat is dan 1,35 miljoen euro

Een uniek rijksmonument, je kunt ze niet bouwen. Daarom moet je goed om je heen blijven kijken als je er toch eentje zou willen. In Tilburg staat er nu zo'n paleis te koop en nog helemaal in de oude stijl. Je moet er wel 1,35 miljoen voor neerleggen.

“Vroeger sliep de pianist Igor Roma daar vaak als hij in Tilburg speelde. Het was echt een beetje zijn eigen huisje. Er stond zelfs een piano", vertelt de oude bewoonster Charlotte Molenkamp.

Voor deze 1,35 miljoen krijg je niet alleen een prachtige villa. Er komt ook een minibos bij vol eiken- en beukenbomen bij. Als je goed kijkt tussen de bomen zie je ook nog een klein prieeltje. Perfect voor een echte mancave. Of ga je toch voor een gastenverblijf wat het vroeger is geweest.

Charlotte heeft ruim 30 jaar in de villa gewoond en die jaren omschrijft ze in één woord. “Geweldig. Hoewel het allemaal heel groot lijkt, is het wel heel gezellig.”

Die gezelligheid zag Charlotte vooral terug in alle feesten en diners die ze konden geven. “We hadden fantastische diners altijd met een tafel waar we met 44 mensen aan konden zitten.”