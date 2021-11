Illegaal vuurwerk gevonden, mogelijk bedoeld voor demonstraties

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

De politie heeft vrijdagochtend in Den Bosch 190 kilo vuurwerk gevonden, dat mogelijk binnenkort gebruikt zou worden tegen hulpverleners tijdens demonstraties. Het vuurwerk werd gevonden in een huis en in een garagebox, twee mannen (20 en 25) uit Den Bosch zijn opgepakt.

De politie zegt dat de inval werd gedaan ‘op basis van informatie dat er vuurwerk zou liggen’. Uit onderzoek moet nog blijken of het illegale vuurwerk ook daadwerkelijk bedoeld was om tegen hulpverleners te gebruiken. Nep-vuurwapens

Naast het vuurwerk heeft de politie meerdere nepwapens gevonden, waaronder een nep-handvuurwapen en een nep-shotgun. Ook zijn vlindermessen, een knuppel, katapult en stadionfakkels in beslag genomen. De politie viel op vier locaties binnen, op twee van die plekken werden het vuurwerk en de nepwapens gevonden. De twee aangehouden Bosschenaren worden verdacht van het illegaal bezitten van vuurwerk en ‘andere illegale middelen’.

