A16 weer deels open na botsing tussen twee vrachtwagens, chauffeur gewond

De A16 richting Rotterdam is weer open na een ongeluk tussen twee vrachtwagens bij knooppunt Galder. De weg was vrijdagmiddag urenlang dicht na het ongeluk. Eén van de vrachtwagens vervoerde auto's. Een bestelbusje is deels losgeraakt en staat op de weg.

Eén van de rijstroken was vanaf vrijdag rond halfacht weer open. De rechterrijstrook daarna nog een tijdje dicht voor de berging van een vrachtwagen.

De file liep flink op in beide rijrichtingen. De totale vertraging op de A16 was meer dan honderd minuten. Rond halfzeven 's avonds begon de vertraging af te nemen. Verkeer uit Antwerpen moest omrijden via Bergen op Zoom, over de A12 (B) en de A4.

Gewonde

Eén chauffeur raakte gewond. De vrachtwagenchauffeur zat tijdelijk bekneld in de cabine en is door de brandweer bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niks bekend. Er werd een traumahelikopter opgeroepen.