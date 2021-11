Vijf verhalen die je dit weekend een positief gevoel geven

Sommige mensen worden depressief van het nieuws. Nieuws lijkt vaak alleen maar negatief te zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Omroep Brabant zet de vijf positiefste verhalen van deze week op een rijtje.

Omar Alwan (18) uit Oss schittert in een film die genomineerd is voor een Oscar. In de film 'Do not hesitate' speelt Omar een jongen die in oorlogsgebied woont in het Midden-Oosten. En dat is uit het leven gegrepen, want Omar vluchtte zelf voor IS-strijders uit Syrië.

Omar wist zelf nooit dat hij kon acteren. Eerst twijfelde hij nog even of hij acteur of tandarts wilde worden, maar die keuze is nu heel makkelijk geworden. Hij blijft acteren.