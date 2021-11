Politie: 'Meld ons oproepen om te gaan rellen, ook anoniem'

Politie in Eindhoven vrijdagavond, maar van rellen is geen sprake (foto: Tonnie Vossen). vergroot

De politie in Midden- en West-Brabant vraagt mensen om oproepen tot rellen anoniem te melden bij de politie. "We willen graag rellen voorkomen. Dat lukt ons als we informatie krijgen", schrijft de politie op sociale media.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

"Misschien wil je niet met ons praten, praat dan wel met M. Wij krijgen dan jouw informatie, geheel anoniem, en kunnen dan misschien wel erger voorkomen", aldus de politie in Breda, Tilburg en Bergen op Zoom. M. staat voor 'Meld Misdaad Anoniem', het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit.

De politie is vrijdagavond in het Eindhovense centrum (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Oproepen tot rellen worden vaak gedeeld via apps als Telegram en Snapchat. Ook vrijdag zijn er oproepen tot rellen in Eindhoven gedeeld. De politie is daarom aanwezig in het centrum. Het is echter rustig in de stad.

