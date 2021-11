Doelpunt na 19 seconden is goed voor overwinning van FC Eindhoven

Foto: OrangePictures vergroot

FC Eindhoven heeft vrijdagavond in eigen huis gewonnen van Jong AZ. Sleegers scoorde al na negentien seconden en dat doelpunt was genoeg voor de drie punten. FC Eindhoven doet in de competitie goede zaken. Het won zes van de zeven laatste wedstrijden en staat op een zevende plek.

Redactie

FC Den Bosch had vrijdagavond minder geluk. De Bosschenaren zagen hun kans op de periodetitel aan zich voorbij gaan. FC Volendam, de directe concurrent in de strijd om de periodetitel, ging er met de winst vandoor. FC Den Bosch had geen schijn van kans tegen Volendam, dat met 3-0 won. TOP Oss en Telstar moesten de punten delen. De Ossenaren kwamen op voorsprong via Margaritha. Zes minuten na rust kwam Telstar op gelijke hoogte. Kort voor het laatste fluitsignaal kreeg TOP Oss nog een goede kans op de overwinning, maar de bal ging er niet in. Jong PSV ging in Maastricht op visite bij MVV. Jong PSV gaf de thuisploeg het nakijken en won met 1-2. De Eindhovenaren kwamen nog op achterstand, maar na rust waren Tielemans en Bakayoko trefzeker voor de beloftenploeg. Door de winst stijgt Jong PSV naar de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

