Coronanieuws: 61 van 600 passagiers Zuid-Afrika besmet met coronavirus

02.43

De politie en het OM signaleren dat er sprake is van 'uitputting van medewerkers en middelen' door fr aanhoudende onrust in het land over de coronamaatregelen. De politie verwacht dat de reguliere en uitstelbare politiezorg daardoor afgeschaald moet worden. Mocht code zwart in de ziekenhuizen van kracht worden, dan is bijstand van defensie 'onvermijdelijk'. Dit staat in een toelichting op de wet die de vrijdag aangekondigde maatregelen mogelijk moet maken.