Coronanieuws: drukte bij restaurants op 'laatste avond'

11.56

De r entree van Mathieu van der Poel in het veldrijden tijdens de wereldbekerwedstrijd in Rucphen gaat door, ook al mag er geen publiek naar de wedstrijd komen. "We gaan door, maar helaas wel zonder publiek", zegt Kees Kools van het organisatiecomité. "We organiseren naast de wereldbekerwebstrijd ook wedstrijden voor nieuwelingen en junioren. De belangstelling was zo groot, dat we de inschrijving zelfs moesten sluiten. In het belang van de sport laten we het evenement daarom doorgaan."