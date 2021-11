Vier grote vaten gedumpt in bos in Volkel

In het bos in Volkel werden vier grote vaten gevonden (foto: Tim). vergroot

In een bos bij de Houtvennen in Volkel zijn zaterdagmorgen vier grote vaten gevonden. Drie vaten zijn leeg, in eentje zit nog wat. Dat vertelt vinder Tim aan Omroep Brabant.

Het gaat om vaten met een inhoud van 1000 liter. De politie is al ter plekke geweest. De vaten zullen later worden opgeruimd. Vaak worden zulke grote vaten gebruikt bij de productie van drugs. Dit soort dumpingen kunnen gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

