Arno Arts schreef eigen biografie vol Willem II-avonturen: 'Extra leuk'

Voetballers die een biografie laten schrijven zijn er veel. Voetballers die hun eigen levensverhaal op papier zetten en het zelf uit laten geven niet. Willem II-icoon Arno Arts deed het wel. Met een kop koffie en chocolaatjes zat hij uren op een kamertje te schrijven. In eerste instantie niet wetende dat het een boek zou worden. "Dat maakt het extra leuk."

De reacties zijn positief. “Mensen vinden het een eerlijk en oprecht boek. Dat is mooi. Ik heb geschreven hoe het voetbalwereldje in elkaar zit. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Mensen denken bij voetballers dat alles van een leien dakje gaat. Ik heb beschreven dat het niet altijd zo is. Heel eerlijk en oprecht.”

Arts begon in 2017, toen hij een jaartje werkloos thuis zat. "Dan zat ik te mijmeren en ging ik altijd naar mijn kamertje boven. Gewoon tikken. Ik schrijf ook gewoon graag." Nu heeft hij al die herinneringen in handen, in het boek 'Linkspoot, Van ’t Vilje tot Champions League' .

Veel aandacht in het boek gaat uit naar Willem II. Een mooie periode in de voetballoopbaan van Arts. Hij speelde met de Tilburgse ploeg Champions League. “Maar dat eerste jaar, dat vond ik het mooiste. Willem II ging na 35 jaar weer Europa in. De wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi was de mooiste die er was. Mooier dan de Champions League. Dat is het hoogste niveau. Maar die wedstrijd thuis, met al die vlaggetjes en het stadion bommetje vol. De sfeer, de hunkering die door het stadion ging. Dat was zo mooi.”

In zijn boek gaat Arts in op die Europese wedstrijden met Willem II. Maar bijvoorbeeld ook op zijn vertrek bij de Tricolores toen hij daar actief was als trainer. "Ik werd zomaar gebeld door Berry van Gool, dat ze niet verder wilde gaan met mij. Dat kwam uit het niets.” Arts werd gezien als onderdeel van het ‘kliekje Jurgen Streppel’. Zelf zag hij zich als techniektrainer die werkte voor Willem II, met Streppel.

“Iedere positie kwam bijna vrij, van de trainer van de A1 tot het eerste elftal. Ik dacht: het moet gek lopen willen ze mij niet behouden voor de club. Dat had ik verkeerd gezien. Later belde dokter Jan Vioen, dat het niet was gegaan volgens de normen en waarden van Willem II. Zeggen door de telefoon dat de club niet met je doorgaat, dat hoort niet zo.”

Arts schrijft in zijn boek over 'kleurrijke personen' zoals Sándor Popovics en Fritz Korbach. En ook Co Adriaanse, zijn trainer bij Willem II. De middenvelder werd door de spelersgroep gekozen als aanvoerder, maar leverde die band na een reservebeurt in bij de oefenmeester. Ze raakten gebrouilleerd. Het was de aanzet voor één van de meest bijzondere doelpunten uit zijn carrière.