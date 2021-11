Managementboeken waarschuwen voor Brabants kwartiertje

Als noorderlingen een afspraak met ons maken, weten ze dat wij iets later kunnen zijn. Wij zijn Brabander en maken gebruik van ons Brabants kwartiertje. Het is zelfs zo bekend bij hen dat ze er voor waarschuwen in managementboeken. Een nieuw verhaal in de serie Kei Brabants.

Vijftien minuten later op een afspraak komen. Het is voor ons Brabanders heel normaal en volgens volkscultuurkenner Paul Spapens heel passend bij de Brabantse cultuur.

“Wij Brabanders zijn niet zo gezagsgetrouw. In de 17e eeuw werd Brabant een wingewest.” Brabant werd onderdeel van De Republiek. “Dit zou leuke banen opleveren. De hoge banen in het bestuur werden alleen allemaal aan mensen van boven de rivieren gegeven. Sindsdien hebben Brabanders een afkeur tegen alles van gezag.”

Dit zou volgens Spapens mogelijk de oorsprong kunnen zijn van het Brabants kwartiertje. “Brabanders kwamen opzettelijk te laat om te laten zien dat ze zelf de baas waren.”

Al gebruikt in de 19e eeuw

Dat het Brabants kwartiertje al heel oud is, is zeker. Dat blijkt wel uit het verhaal van historicus Ineke Strouken. “Ik heb ooit een vrouw geïnterviewd. Ze vertelde een verhaal dat de textielarbeiders even naar huis mochten als pauze, maar dat er geen ruimte was voor een Brabants kwartiertje. Ze mochten echt niet te laat komen. Die vrouw sprak over haar jeugd en dat was in de 19e eeuw”, vertelt Ineke.

Management boeken

Zelfs in managementboeken kennen ze het Brabants kwartiertje. Ze waarschuwen er zelfs voor. Dat blijkt uit een verhaal van historicus van Erfgoed Brabant, Wouter Loef. Hij ging op onderzoek uit na vragen van Omroep Brabant over het Brabants kwartiertje.

In deze boeken hebben ze het dan niet over te laat komen, maar over eerst een kwartiertje informeel kletsen terwijl de vergadering eigenlijk al begonnen is. Zo schrijft de auteur van Ongewoon Goed Vergaderen: Informeel informeren hoe het met iemand gaat. Dat kan effectief vergaderen bemoeilijken.

Is het wel echt Brabant?

Heel veel mooie verhalen over ons kwartiertje, maar hoe erg is dat kwartiertje te laat komen eigenlijk? Als je gaat kijken naar het hele land zijn er namelijk heel veel van dit soort kwartiertjes.

Zo heb je al heel lang een academisch kwartiertje. Dat komt van het feit dat een professor een kwartier te laat mocht komen. Kwam de professor nog later? Dan mochten de studenten vertrekken.

Niet alleen dit academisch kwartiertje is ongeveer hetzelfde als het Brabants kwartiertje. Je hebt namelijk ook nog een Leids, Drents, Dorts en Amsterdams kwartiertje. Het Brabants kwartiertje is dus niet zo zeer iets wat echt van ons is, maar iets wat wij ons gemaakt hebben.

Mike Weerts

Ondanks dat blijft het Brabants kwartiertje wel bij heel veel mensen bekend. Zo ook bij acteur Mike Weert. Toen de avondklok werd ingevoerd deed hij namelijk een oproep aan Mark Rutte. Hij vroeg via social media of er misschien een Brabants kwartiertje toegevoegd kon worden. Zodat Brabanders niet massaal een boete zouden krijgen.