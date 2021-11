Woningovervallers slaan op de vlucht en worden opgepakt na ongeval

De politie heeft twee mannen zaterdagmiddag na een achtervolging van Breda naar Dordrecht in de boeien geslagen. Ze worden verdacht van een woningoverval in de Petegemstraat in Breda. Er raakte niemand gewond.

Rond kwart over vier zaterdagmiddag werd alarm geslagen bij de meldkamer dat in de Petegemstraat een woningoverval gaande was. De toegesnelde agenten kregen in de buurt van de woning een verdachte auto in het oog. Na een achtervolging via de A16 en de N3 in Dordrecht, volgde daar op de Copernicusweg een aanrijding tussen de vluchtauto en een andere wagen.

Agenten hielden direct na de botsing twee mannen van de vluchtende auto aan. De inzittenden van de andere auto zijn door ambulancemedewerkers onderzocht.