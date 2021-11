Lavreysen verstevigt leiding in sprintklassement Champions League

Baanrenner Harrie Lavreysen won 2x goud en 1x brons op de Olympische Spelen en schittert nu tijdens de Champions League. vergroot

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft zaterdag zijn leidende positie in het sprintklassement van de Champions League verstevigd. Hij was in de tweede wedstrijd uit de nieuwe reeks in het Litouwse Panevezys de snelste op het onderdeel keirin.

ANP Geschreven door

Drie weken geleden op Mallorca moest Lavreysen de Duitser Stefan Bötticher nog voorlaten maar won hij wel het sprinttoernooi. Dat vindt in de Cido Arena van Panevezys later op zaterdagavond plaats. Op de keirin, het onderdeel waarop zes renners eerst achter een derny rijden en daarna sprinten om de winst, hield Lavreysen landgenoot Jeffrey Hoogland en Bötticher achter zich. Lavreysen is regerend wereldkampioen op de sprint, teamsprint en keirin.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.