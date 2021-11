RKC en PEC Zwolle houden elkaar in evenwicht in slaapverwekkend duel

RKC en PEC Zwolle hebben zaterdagavond een gooi gedaan naar de saaiste wedstrijd van het seizoen. In een tam en matig duel kwamen beide ploegen niet tot scoren toe. De Zwollenaren waren nog het dichtst bij een doelpunt maar de penalty werd hoog overgeschoten.

Na zeventien minuten vond Etienne Vaessen het genoeg. De doelman moest redding brengen en zag zijn ploeg niet scherp beginnen aan de wedstrijd. Flink wat scheldwoorden gingen over de tong in de hoop de spelers voor hem wakker te maken.

Niet alleen de spelers moesten wakker geschud worden, ook de aanwezige pers veerde op. De wedstrijd deed pijn aan de ogen en was allesbehalve vermakelijk. Natuurlijk mag er ook niet een al te hoog niveau verwacht worden van een wedstrijd tussen de nummer achttien en vijftien van de ranglijst. Maar de twee degradatiekandidaten maakten ook geen reclame voor het voetbal.

Tijdsverspilling

In de eerste helft vielen er twee momenten te noteren. Jens Odgaard was dichtbij een doelpunt met een schot in de korte hoek. Vlak voor rust kreeg PEC Zwolle een reuzenkans. Uit het niets stond Luka Adzic oog in oog met Vaessen. De doelman redde goed op de eerste inzet, maar in de rebound kwam RKC goed weg. De Zwollenaar kon met het hoofd inkoppen voor een haast lege doel, maar kopte tegen de paal.

Het waren schamele hoogtepunten, want er was een waslijst te maken met dingen die je beter kon doen tijdens PEC-Zwolle RKC.

RKC ontsnapt

De tweede helft bracht weinig verbetering. Nog steeds konden beide ploegen amper een kans creëren. Toch kreeg PEC Zwolle na een uur spelen een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Ahmed Touba maakte in het zestien meter gebied een overtreding op Mustafa Saymak. Joey Kooij twijfelde niet en gaf de thuisploeg een penalty.

Maar de manier waarop Daishawn Redan de penalty inschoot paste bij de wedstrijd. De spits van de Zwollenaren schoot vanaf elf meter huizenhoog over. Een bal die ze waarschijnlijk later vanavond in Waalwijk nog zullen vinden. Al met al ontsnapte RKC aan een achterstand.

Eindsignaal

Ook na de gemiste strafschop bleef de wedstrijd van een dramatisch niveau. RKC leek het meest tevreden met een punt aangezien het nog altijd op een veilige vijftiende plek staat. Hekkensluiter PEC Zwolle kon gewoon niet beter.

Het hoogtepunt van de wedstrijd was dan ook het eindsignaal. Negentig minuten lang hebben de twee ploegen niks laten zien. Het was een open sollicitatie voor de functie degradatiekandidaat. De 0-0 eindstand was dan ook de enige logische uitslag.

Volgende week wacht voor de Waalwijkers een thuiswedstrijd tegen NEC. Het zal dan toch uit een ander vaatje moeten tappen wil het dan een resultaat halen.