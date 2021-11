Willem II krijgt nieuwe dreun met nederlaag tegen Go Ahead Eagles

De slechte reeks van Willem II is ook na het thuisduel met Go Ahead Eagles nog niet voorbij. In het lege Koning Willem II Stadion ging de Tilburgse ploeg met 0-1 onderuit.

Eind september stond Willem II na de wedstrijd tegen PSV op zestien punten. Twee maanden later zijn daar slechts twee punten aan toegevoegd. De vrije val die de formatie van trainer Fred Grim sindsdien heeft gemaakt op de ranglijst zet door. De Tricolores stonden na een goede start van het seizoen even tweede, inmiddels bezetten ze de tiende positie. En het kan deze speelronde nog twee plekken verder zakken.

Gebrek aan kansen

Net als vorige week tegen sc Heerenveen was het eerste halfuur prima. Daarna zakte het niveau weg. Het grootste deel van de wedstrijd was Willem II wel de bovenliggende ploeg, maar wist ze het lichte overwicht niet uit te drukken in echte kansen. Een gebrek aan creativiteit, een te laag tempo en veel spelers die, op z'n zachtst gezegd, ongelukkig waren aan de bal, maakten het een jacht op doelpunten zonder overtuiging.

Derrick Köhn was met twee schoten van grote afstand twee keer het dichtst bij een Willem II-treffer. De linksback leek in de eerste helft een voorzet te geven, maar zag de bal op de bovenkant van de lat eindigen. In de tweede helft stond Go Ahead-doelman Warner Hahn iets uit positie. Köhn probeerde hem te verrassen, maar meer dan een hoekschop leverde het niet op.

En dat was met alle andere mogelijkheden ook het geval, het leverde allemaal niets op. Willem II probeerde het vaak, maar echte kansen waren er amper.

Tegengoal

Go Ahead, dat vijf basisspelers moest missen, zette er weinig tegenover qua kansen. Eén van de twee keren dat de ploeg uit Deventer keeper Timon Wellenreuther onder vuur nam was het wel raak. Weer een tegentreffer voor Willem II, voor de negende competitiewedstrijd op rij.

Het was Boyd Lucassen die het doelpunt voor de bezoekers maakte. De rechtsback stond na een lange bal volledig vrij in het strafschopgebied van Willem II. Met een droge schuiver liet hij Wellenreuther kansloos. Die goal, in de tweede minuut na rust, bleek uiteindelijk de enige treffer van de wedstrijd.

En dus een nieuwe nederlaag voor Willem II, dat snel een oplossing voor de huidige problemen moet vinden. Donderdag moet het namelijk weer aan de bak, op bezoek bij Ajax.