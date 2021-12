Ajax komt op het juiste moment voor Willem II: 'Niets te verliezen'

Willem II zit al een tijdje in de bekende hoek waar de klappen vallen. De laatste tik die het te verwerken kreeg was de 1-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Donderdagavond wacht een wedstrijd tegen koploper Ajax. Fijn, zo geven Görkem Saglam en Fred Grim aan. "Een wedstrijd waarin we niets te verliezen hebben."

"We moeten onbevangen zijn", zegt trainer Grim over het duel in Amsterdam. "Druk is er niet, maar de spelers leggen zichzelf wel een hele hoop druk op. Die willen presteren, die willen er alles aan doen. Dat lukt op dit moment even niet, het is aan ons om dat met elkaar om te draaien. Maar tegen Ajax heb je in principe niets te verliezen."

Saglam is blij dat hij met zijn ploeggenoten na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles geen hele week hoeft te wachten op een nieuwe wedstrijd. “Na zo’n wedstrijd wil je het liefst zo snel mogelijk weer spelen. Nu moeten we naar Ajax. Ik denk dat we daar als club alleen maar kunnen winnen."