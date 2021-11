Michael van Gerwen naar laatste acht in Players Championship Finals

Michael van Gerwen (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Vlijmenaar Michael van Gerwen heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinale van de Players Championship Finals. Dit is een van de grotere toernooien van de dartsbond PDC. De zesvoudig kampioen was zaterdag in de derde ronde in Minehead de Schot Gary Anderson met 10-6 de baas.

Van Gerwen, die met drie pijlen tot een gemiddelde van 95,06 kwam, mikt in Minehead op zijn eerste titel op een major sinds vorig jaar november. Precies een jaar geleden was hij ook de beste op de Players Championship Finals. Sinds 2012, toen Van Gerwen het World Grand Prix-toernooi won, pakte hij ieder jaar minimaal één majortitel. Van Gerwen neemt het zondag bij de laatste acht op tegen Peter Wright, de nummer twee van de wereld. Zelf is Van Gerwen de mondiale nummer drie.

